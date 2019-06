IL PROLOGO

RIETI - Altissima tensione nel carcere di Rieti, dove è attualmente in atto una violenta rivolta di detenuti italiani verso detenuti nigeriani. Una situazione incandescente, che ha avuto un prologo ieri con la rissa tra detenuti italiani e ristretti nigeriani.«La situazione è molto grave», denuncia Donato Capece, segretario generale del Sindacato autonomo polizia penitenziaria Sappe. «Ci arrivano da Rieti segnali allarmanti di una crescente tensione, con i detenuti italiani della Sezione G3 che stanno cercando il contatto fisico con i ristretti africani. La situazione è molto critica. Mi sembra evidente che c’è necessità di interventi immediati da parte degli organi ministeriali e regionali dell’amministrazione penitenziaria, che assicurino l’ordine e la sicurezza in carcere a Rieti tutelando gli agenti di Polizia penitenziaria che vi prestano servizio». Capece giudica la condotta dei detenuti ancora in rivolta “irresponsabile e gravissima”.Rissa tra detenuti italiani e nigeriani all'internio del carcere di Vazia. Una situazione di estremo pericolo e ieri pomeriggio si è verificata l'enneisma, violenta lite tra detenuti.«La situazione è stata davvero pericolosa», denuncia il segretario nazionale del Lazio del Sindacato autonomo polizia penitenziaria Sappe Maurizio Somma. «Nel pomeriggio si sono fronteggiati due fazioni di detenuti italiani contro nigeriani all’interno della aezione detentiva G3. Un detenuto italiano è ricoverato in ospedale a seguito delle botte che ha preso. Il tempestivo intervento dei poliziotti penitenziari ha fatto sì di riportare tutto alla calma. Diversi genti sono stati richiamati a casa e si sono precipitati in servizio dimostrando buonsenso e spirito di corpo. Forse, il pretesto del furioso pestaggio tra i detenuti a Rieti è tra i più futili, ossia l’incapacità di convivere – seppur tra le sbarre – con persone diverse. O forse le ragioni sono da ricercare in screzi di vita penitenziaria o in sgarbi avvenuti fuori dal carcere. Fatto sta che si è scatenata una pericolosa rissa che ha coinvolto ancora una volta i poliziotti penitenziari, a cui il Sappe rivolge espressioni di vicinanza e solidarietà».Il segretario generale del Sappe Donato Capece denuncia il ciclico ripetersi di eventi critici in carcere che vede coinvolti detenuti stranieri. «E’ sintomaticoche negli ultimi dieci anni ci sia stata un'impennata dei detenuti stranieri nelle carceri italiane, che da una percentuale media del 15% negli anni '90 sono passati oggi ad essere sistematicamente oltre 20mila», spiega il leader nazionale dei Baschi Azzurri. «Lo abbiamo detto e lo ribadiamo, sollecitiamo il Governo ed il ministro della Giustizia ancora una volta su una specifica criticità penitenziaria».