Mega rissa al Borgo per una donna

RIETI - E’ al vaglio dei carabinieri quanto accaduto in un sabato notte di follia a piazza Cavour, nel quartiere Borgo, in pieno centro cittadino, a poca distanza da un bar. Schiaffi, pugni e una zuffa fra tre persone che ha finito con il coinvolgere addirittura più di quindici presenti tra avventori del locale e tra chi ha cercato di placare i bollenti spiriti dei rivali.



Tutto sarebbe accaduto per gli apprezzamenti di un uomo di 60 anni nei confronti di una donna in compagnia di un giovane. Due le persone fermate dai carabinieri.



