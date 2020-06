RIETI - Rissa con accoltellamento in piazza Santa Croce a Passo Corese, fuori da un bar.



La lite è sfociata tra due neomaggiorenni: uno, ferito, è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale Gemelli di Roma. L'eliambulanza è atterrata in piazza Salvo D'Acquisto.

Sul posto tre pattuglie dei carabinieri e un'ambulanza.