RIETI - 24 comuni, 2 province, 2 regioni, 4 comunità montane, tre aree protette e tante associazioni del territorio hanno dato vita alla rete che porterà alla nascita della prima metropolitana ciclo escursionistica della Regione.



Il progetto, finanziato da Regione Lazio e Astral con 870 mila euro, è stato ideato dalla Riserva Naturale dei Monti Navegna e Cervia. Presentato questa mattina dal Presidente della Riserva Monti Navegna e Cervia, Giuseppe Ricci, dall’onorevole Fabio Melilli, del Consigliere regionale e Presidente della Commissione Bilancio, Fabio Refrigeri e dal dottore agronomo della Riserva Giovanni Piva.

«Abbiamo ragionato facendo squadra e progettando insieme – spiega Ricci – Un progetto che non vedremo realizzato tra anni, ma entro 120 giorni. Non parliamo dei tempi biblici della pubblica amministrazione e il grazie va ai sindaci coinvolti, che sono stati eroi».

La metropolitana prevede cinque percorsi per una lunghezza totale di 284 chilometri. La Linea Rossa, o "linea della cultura" collegherà i principali luoghi culturali del territorio, da Poggio Moiano a San Salvatore Maggiore e a Cittaducale. La Linea Blu è la "linea dei paesaggi e del lavoro": collega Rieti a Rocca Sinibalda fino a Carsoli via Turania, attraversa paesaggi plasmati dal lavoro e dalla fatica dell'uomo. La Linea Verde o "linea delle acque” va da Rieti a Rocca Sinibalda fino a Carsoli, attraversando paesaggi modellati da acque, laghi, forre e gole. La Linea Gialla o "linea della natura" congiunge Rieti e Cittaducale a Carsoli via San Salvatore Maggiore, Varco e Marcetelli, è la linea a maggiore valenza naturalistica. La Linea Lilla o "Cammino dei cerchiari delle grotte e dei castagni" conduce da Orvinio a Pescorocchiano e Borgorose via Collalto e Nespolo, è la linea che racconta la migrazione da Marcetelli a Monteflavio il mondo della montagna e le grotte.

Ultimo aggiornamento: 14:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA