RIETI - L’Amatrice risorge in casa contro il Futbol Montesacro: gli ospiti recriminano per un gol annullato dall’arbitro per fuorigioco ma sprecano dal dischetto grazie ad una parata di Santarelli che fa restare in gioco gli amatriciani che passano nel secondo tempo grazie ad una prodezza di Gianfelice. Qualche attimo di tensione tra alcuni giocatori al momento dei saluti a fine partita.



IL PRIMO TEMPO

Primo tempo abbastanza soporifero: al 13’ l’arbitro concede il rigore agli ospiti: Di Clemente si fa parare il penalty dall’attento Santarelli. Al 19’ pirotecnica girata di Grimi, ma Santarelli blocca ancora una volta. Poi è il turno dei padroni di casa, pericolosi al 25’ con la girata di Colangeli che finisce di poco alta e poi un minuto più tardi ci prosa su punizione Cenfi e la palla passa ad un soffio dal palo. Al 32’ gli ospiti si fanno sotto con Acanfora che conclude anche lui nei pressi del palo. Al 43’ un tiro di Jobe angolato che finisce di poco fuori. Sono gli ospiti ad avere un’occasione ghiottissima allo scadere ma Santarelli è in stato di grazie e compie un altro miracolo.

LA RIPRESA

Primo quarto d’ora senza particolari emozioni. Al 17’ Mboup conclude di poco fuori; al 24’ splendida rovesciata di Colangeli che finisce alta di poco e due minuti più tardi arriva la rete decisiva di Colangeli che scaglia un tiro di collo imprendibile e consegna la vittoria ai rossoblù. Subito dopo un gol annullato dall’arbitro per fuorigioco al Futbol Montesacro: gli ospiti hanno contestato fortemente la decisione presa da Baciu. A fine partita le due espulsioni per il Futbol Montesacro.

I COMMENTI

Romeo Bucci, allenatore Amatrice: «Una partita tosta, maschia: ci abbiamo sempre creduto. Bravi i ragazzi e Santarelli che ci ha permesso di restare in partita. Oggi ho visto lo spirito giusto: così ce la giochiamo fino alla fine. Speriamo che questi punti ci donino morale e fiducia nei nostri mezzi».

Umberto Gatto, allenatore Futbal Montesacro: «Ci hanno tolto per fuorigioco un gol buono per tre metri: è inaccettabile su un’azione lenta e con i guardalinee. Credo che sia inutile parlare del resto».

IL TABELLINO

Amatrice: Santarelli, Fabiani L., Cenfi, Brucchietti, Mboup, D’Amelia (42’ st Fabiani G), Pirozzi (45’ st Corgentile), Bengala, Colangeli, Jobe (10’ st Gianfelice), Pezzotti. A disp. Pantarotto, D’Alfonsi, Bucci, Vitale, Pietrangeli S., Dolce. All. Buccia

Futbol Montesacro: Oliva, Corrias, Savarese, Fruscella, Sterpetti, Lorenzini, Mazzoli, Di Clemente, Soldano, Acanfora, Grimi. A disp. De Simone, Sabatino, Parisi, Ungari, Conte, Barca, De Persis, Cultrera, Belfiori . All. Gatto

Arbitro: Baciu di Tivoli (Conti e Cencini).

Reti: 24' st Colangeli (A)

Note: espulsi Acanfora, Sabatino (M); ammoniti Mboup, Pirozzi (A), Di Clemente, Fruscella, Lorenzini (M).

