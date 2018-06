di Samuele Annibaldi

RIETI - «Grazie, ma abbiamo già dato». Franco Gilardi, sindaco di Stimigliano e presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Sabina, così risponde all’appello di Prefetto e vescovo che, durante l’ultimo consiglio territoriale per l’immigrazione, si sono appellati ai comuni della provincia affinché attivino progetti Sprar per l’accoglienza dei rifugiati, in modo di giungere a una ridistribuzione in provincia più uniforme, alleggerendo Rieti del peso degli oltre 700 rifugiati...