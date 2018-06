di Daniela Melone

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RIETI - Ripartizione equilibrata e sostenibile dei migranti tra i comuni del territorio, evitando le concentrazioni di persone, per favorire la coesione sociale e la loro integrazione nelle comunità locali. Nel momento più delicato che il tema immigrazione ha mai vissuto in Italia - e Rieti non fa certo eccezione, basta riavvolgere brevemente il nastro della cronaca per capire quanto sia alta e giustificata in città la tensione su questo tasto - la Prefettura ha convocato il Consiglio territoriale per l’immigrazione,...