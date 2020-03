I CONTROLLI

RIETI - Pioggia di denunce in Bassa Sabina per mancata osservanza delle disposizioni contenute nel Decreto del presidente del consiglio riguardo l’obbligo di permanenza a casa, a meno di giustificato motivo, con i controlli da parte dei carabinieri della compagnia di Poggio Mirteto.I militari hanno messo in campo una task force impegnando le 12 stazioni che fanno capo al Comando mirtense e in soli due giorni, tra venerdì e ieri, hanno denunciato due cittadini stranieri a Passo Corese dove peraltro hanno chiuso un negozio di barbiere che è il caso di dirlo, in barba alle norme, aveva continuato ad esercitare l’attività. Altre denunce a Configni, Forano, Poggio Mirteto Scalo e nei pressi di Cantalupo. I carabinieri impegnati in questi giorni in un super lavoro (nella foto uno dei tanti controlli eseguiti in queste ore) che va oltre l'ordinario, chiedono la piena collaborazione dei cittadini, oltre naturalmente al fatto di rispettare le regole: “voi dovete e potete restare a casa, noi no. Se si collabora tutti usciremo presto da questo incubo”.