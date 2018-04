RIETI - Il comando di polizia locale del Comune di Rieti informa che è stato prorogato di un mese il periodo di sperimentazione della ztl che prevede il libero transito su via Garibaldi a partire dall'intersezione con via Ottavio Pitoni nei pressi del teatro Flavio Vespasiano.

Resterà, pertanto, consentito l'accesso fino al 1 giugno, in modo da valutare ulteriormente le dinamiche della circolazione stradale che interessano il centro storico in vista dell'approssimarsi del periodo estivo. Al termine della proroga verrà stabilito se mantenere l'attuale regolamentazione della viabilità o procedere alla chiusura stagionale del tratto di via Garibaldi per 24 ore o per parte della giornata.



“Prima di stabilire la proroga ci siamo confrontati con gli esercenti commerciali che insistono su quell’area e con Ascom – spiegano l’assessore alle Attività produttive, Daniele Sinibaldi e il consigliere con delega alla Mobilità, Moreno Imperatori – convenendo di spostare di un mese la decorrenza della stagionalità, in modo da valutare l’impatto del traffico con l’avvicinarsi della bella stagione, periodo in cui il centro vede una maggiore presenza di pedoni”.

“Per ora – aggiungono - la sperimentazione non ha evidenziato criticità e si conferma, da parte della amministrazione, una attenzione per il rilancio del centro storico laddove si prevedono per il periodo estivo numerose manifestazioni ed eventi”.

Venerd├Č 27 Aprile 2018



