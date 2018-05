di Emanuele Laurenzi

RIETI - Niente cambio stagionale, ma «vestito buono» per tutto l’anno. Sparisce senza aver trovato mai la vera e completa applicazione la «zona a traffico limitato stagionale», quella che prevedeva una versione autunno-inverno e una primavera-estate. Il 31 maggio era la data fissata per ripristinare la chiusura dell’ultimo tratto di via Garibaldi (nella foto a destra), con conseguente inversione di marcia di via Pescheria. Ma all’orizzonte non c’è alcun cambiamento, con la prospettiva...