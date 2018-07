di Emanuele Laurenzi

RIETI - «Usciamo dal dibattito ztl sì, ztl no. Non è una questione di principio, ma di pratica: se ci sono eventi chiudiamo al transito delle auto, se non ci sono lasciamo aperto». E’ diretto il vicesindaco Daniele Sinibaldi, che interviene sulla polemica legata alla zona a traffico limitato in centro. La chiusura del venerdì sera di via Garibaldi (nella foto), è sembrato l’ennesimo cambio di direzione nella gestione del traffico cittadino. Una scelta che, tra le altre cose, ha finito per...