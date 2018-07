di Emanuele Laurenzi

RIETI - Ztl azzerata per agevolare il commercio, ztl istituita per agevolare il commercio. Tutto e il contrario di tutto in appena un anno di Giunta Cicchetti, con le idee sulla viabilità che cambiano a ritmo vertiginoso alla faccia delle contraddizioni e dei problemi per gli automobilisti che cominciano a perdere la bussola. A dimostrazione della confusione nel settore, la scelta di chiudere al traffico, ogni venerdì d’estate, l’ultimo tratto di via Garibaldi, col conseguente blocco del parcheggio di largo Alfani...