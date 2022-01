Permessi e sosta in Ztl, ecco le novità per il 2022

RIETI - L’assessore alla Polizia Municipale, Onorina Domeniconi, comunica che i permessi per i residenti in centro storico, esclusivamente per il transito in Ztl, saranno automaticamente e gratuitamente prorogati fino al 31 dicembre 2022.

Soltanto coloro che hanno necessità di comunicare modifiche rispetto a quanto già autorizzato in precedenza (es: cambio di veicolo, cambio di residenza, etc) sono tenuti ad inviare una mail all’indirizzo permessi@comune.rieti.it . La stessa mail è a disposizione per comunicazioni riguardanti le autovetture ibride.

Si ricorda, infine, che per i parcheggi ancora gestiti da Saba Italia (Piazza Cavour, Piazza della Repubblica, Via Micaeli e Via Porta Romana) la sosta è esclusivamente a pagamento.