Rieti, oggi torna la zona rossa: spostamenti e divieti in vigore nel Reatino

RIETI - Torna la zona rossa nazionale, da oggi, giovedì 31 dicembre, a domenica 3 gennaio. Anche nel Reatino, quindi, tornano le limitazioni dei giorni natalizi.

Pertanto oggi, a Rieti e provincia, sono possibili gli spostamenti solo per comprovate esigenze di lavoro, salute, necessità e sempre con autocertificazione. Autocertificazione necessaria per ogni spostamento, anche a piedi, incluso quello per andare a messa.

Sempre possibile, inoltre, il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione abituale.

Oggi, poi, possibile anche andare a trovare parenti o conoscenti, ma con spostamenti in un massimo di due persone, a cui possono aggiungersi giovani sotto i 14 anni o persone con disabilità o non autosufficienti. In questi casi lo spostamento è consentito una volta al giorno (oltre al rientro a casa).

Sempre valido anche oggi il "coprifuoco", ma per oggi, 31 dicembre, con una peculiarità: l'orario è dalle 22 ma fino alle 7 (e non le 5) di domani mattina, primo gennaio. Ovviamente nessun festeggiamento in strada per Capodanno o iniziativa in piazza, come solitamente avveniva nella notte di San Silvestro.

Possibile raggiungere una seconda casa purché sia nel Lazio.

Oggi possono restare aperte solo le attività commerciali di beni essenziali (tra cui le farmacie e parafarmacie, oltre ai supermercati, edicole, tabaccai).

Bar e ristoranti sono chiusi, ma possono essere attivi per il servizio di asporto o consegna a domicilio, fino alle 22.

