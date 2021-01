Rieti, Epifania come ultimo giorno da zona rossa: spostamenti e divieti nel Reatino

RIETI - Oggi, mercoledì 6 gennaio, festività dell'Epifania, ancora zona rossa nazionale, ultimo giorno del periodo natalizio con l'attuale disciplina sulle limitazioni. Anche nel Reatino, quindi, oggi, sono in vigore le limitazioni di ieri e dei giorni natalizi.

Pertanto oggi, a Rieti e provincia, sono possibili gli spostamenti solo per comprovate esigenze di lavoro, salute, necessità e sempre con autocertificazione. Autocertificazione necessaria per ogni spostamento, anche a piedi, incluso quello per andare a messa.

Sempre possibile, inoltre, il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione abituale.

Oggi, poi, possibile anche andare a trovare parenti o conoscenti, ma con spostamenti in un massimo di due persone, a cui possono aggiungersi giovani sotto i 14 anni o persone con disabilità o non autosufficienti. In questi casi lo spostamento è consentito una volta al giorno (oltre al rientro a casa).

Sempre valido anche oggi il "coprifuoco": l'orario è dalle 22 alle 5 di mattina.

Possibile raggiungere una seconda casa purché sia nel Lazio.

Oggi possono restare aperte solo le attività commerciali di beni essenziali (tra cui le farmacie e parafarmacie, oltre ai supermercati, edicole, tabaccai).

Bar e ristoranti sono chiusi, ma possono essere attivi per il servizio di asporto o consegna a domicilio, fino alle 22.

