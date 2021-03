15 Marzo 2021

RIETI - Oggi, lunedì 15 marzo, il Lazio, inclusa la provincia di Rieti, tornano in zona rossa sulle misure anticontagio da Covid. Una misura che si protrarrà per almeno due settimane, fino a domenica 28 marzo. Anche nel Reatino, quindi, sono in vigore le limitazioni su spostamenti e attività.

Pertanto oggi, a Rieti e provincia, sono possibili gli spostamenti solo per comprovate esigenze di lavoro, salute, necessità e sempre con autocertificazione. Autocertificazione necessaria per ogni spostamento. Consentito uscire per andare a fare la spesa.

Sempre possibile, inoltre, il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione abituale.

Non è possibile spostarsi per andare a trovare parenti o amici autosufficienti.

Sempre valido anche oggi il "coprifuoco": l'orario è dalle 22 alle 5 di mattina.

Possibile raggiungere una seconda casa sebbene con norme ben precise.

Oggi possono restare aperte solo le attività commerciali di beni essenziali (tra cui le farmacie e parafarmacie, oltre ai supermercati, edicole, tabaccai).

Bar e ristoranti sono chiusi, ma possono essere attivi per il servizio di asporto o consegna a domicilio, fino alle 22.

Chiusi, tra gli altri, parrucchieri, barbieri ed estetisti.