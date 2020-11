RIETI - La provincia di Rieti, come tutto il Lazio, per il momento si confermano zona gialla sul fronte delle restrizioni anticontagio. Ma da oggi, Umbria e Abruzzo, confinanti con il Reatino, diventano zona arancione, con ulteriori limitazioni su commercio e spostamenti in queste aree. Un cambiamento che può incidere anche per chi, dalla provincia di Rieti, deve spostarsi in queste due regioni.

Le norme

Innanzitutto, sempre al momento, per Rieti e provincia, la disciplina attuale su commercio e attività viene confermata, con le limitazioni per bar e ristoranti aperti fino alle 18, con la possibilità, fino alle 22, di lavorare per asporto e consegne a domicilio. Le modalità per la didattica restano invariate e non c’è alcun cambiamento rispetto a ieri nemmeno per gli spostamenti interregionali, da e per il Reatino, e nemmeno da e per le Marche. Invariato il divieto di spostamenti, se non con autocertificazione, durante il coprifuoco 22-5. Da oggi, invece, scattano i cambiamenti per gli spostamenti dal Reatino all’Umbria e in Abruzzo: raggiungere queste due regioni è sempre possibile, ma solo per comprovate esigenze lavorative (o di studio), di salute, di necessità. In sostanza, si può andare, ma occorre l’autocertificazione che giustifichi lo spostamento in un Comune di una zona arancione. Ovviamente, per i reatini che lavorano in Umbria o Abruzzo è sempre possibile fare rientro al proprio domicilio. Chi risiede in una zona arancione può raggiungere la provincia di Rieti, ma sempre per i motivi sopracitati e con autocertificazione per gli spostamenti nella zona arancione. Dal Reatino, inoltre, è sempre possibile raggiungere le zone gialle di altre regioni, pur transitando in zone arancioni o rosse, senza fermarsi. Resta consentito, poi, con autocertificazione, per chi risiede nel Reatino, frequentare la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado eventualmente posta in un Comune di Umbria o Abruzzo. Dal Reatino non ci si potrà spostare per andare a trovare parenti e amici in Umbria o Abruzzo, tranne che per motivi sanitari e di necessità, da autocertificare.

