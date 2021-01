Rieti, un venerdì in zona gialla prima della nuova disciplina: norme e divieti nel Reatino

RIETI - In attesa dell'ufficialità nuovo Dpcm del Governo, oggi, venerdì 15 gennaio, il Reatino, come il Lazio, resta in zona gialla sul fronte delle limitazioni antiCovid. O meglio, "giallo rafforzato". Dettagli da stabilire per domani, sabato 16 gennaio mentre poi da domenica (o lunedì), se l'indice Rt del Lazio fosse superiore a 1, l'intera regione passerebbe in zona arancione.

APPROFONDIMENTI I DATI Nuovo Dpcm: 2 regioni in zona rossa domenica (Lombardia-Sicilia), 10... ECONOMIA CdM approva nuovo Dpcm. Metà Regioni in arancione e tre rosse IL CDM Nuovo Dpcm, c'è l'ipotesi di limitare il divieto di...

Per oggi, 15 gennaio - prima dell'arrivo, appunto, del nuovo Dpcm del Governo - valgono quindi le regole precedenti al periodo natalizio, con una eccezione: non si potrà andare in altre regioni (ad esempio, in Umbria, Marche o Abruzzo) da quella di residenza, se non per comprovati motivi di lavoro, salute o urgenza e in questi casi con autocertificazione che lo attesti.

All'interno del Reatino e in tutto il Lazio, oggi, spostamenti liberi, senza autocertificazione, ma resta valido il "coprifuoco" serale e notturno, dalle 22 alle 5 (quando gli spostamenti, autocertificati, sono possibili per i motivi di cui sopra o per rientrare alla propria residenza, domicilio o dimora abituale).

Fino a oggi, bar e ristoranti, a Rieti e provincia, potranno restare aperti fino alle 18 per consumare all'interno dei locali. Dopo quell'ora sarà possibile solo l'asporto (fino alle 22) o la consegna a domicilio. I negozi saranno aperti anche nei centri commerciali secondo i normali orari previsti dai Comuni. Le palestre e le piscine resteranno chiuse.

© RIPRODUZIONE RISERVATA