RIETI - Il Lazio e, ovviamente, la provincia di Rieti iniziano una nuova settimana in zona gialla sul fronte delle misure antiCovid. Vengono quindi confermate le principali norme dell'ultima settimana su spostamenti e aperture di bar e ristoranti.

Sul primo tema, è possibile spostarsi liberamente in tutto il Reatino e in tutto il Lazio tra le 5 e le 22. Rimane invece in vigore il “coprifuoco” tra le 22 e le 5. Confermata la possibilità di muoversi sempre se per motivi di lavoro, salute o necessità, autocertificati (quando necessario, come appunto tra le 22 e le 5). Tra le aree confinanti, Abruzzo e Marche sono in fascia gialla mentre l’Umbria è in zona arancione, con maggiori limitazioni anche per la settimana entrante. In Umbria, la provincia di Perugia è in zona rossa così come sei comuni del Ternano.

Bar e ristoranti, possono ospitare i clienti all’interno, dalle 5 alle 18. Per i locali senza cucina, dopo le 18, è vietato anche l’asporto. Per i ristoranti, invece, dopo le 18, è consentita la consegna a domicilio e fino alle 22 si può prendere cibo da asporto. Centri commerciali aperti nel Reatino nei giorni feriali, mentre sono chiusi sabato e domenica, a eccezione di farmacie, tabaccherie, edicole e alimentari all’interno (che quindi restano aperti). Possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti, sempre nel rispetto delle norme antiCovid e nel Lazio. Confermato, per ora, lo stop all’uscita dal Lazio (salvo i motivi consentiti) e l’invito a evitare assembramenti.

