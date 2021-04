19 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







RIETI - Scatta una nuova settimana in zona arancione per il Lazio, inclusa la provincia reatina, sul fronte delle misure anticontagio. Le parziali ed eventuali riaperture scatteranno - in caso di conferma dei valori da zona gialla - da lunedì 26 aprile.

Per la settimana che prende il via oggi e fino a domenica 25 aprile, a Rieti e provincia sono in vigore le stesse misure della settimana appena conclusa. Sullo sfondo, rimane il "coprifuoco" dalle 22 alle 5 e il divieto di spostamento tra regioni. Ci si può spostare liberamente ma solo nel proprio Comune. Possibile spostarsi fuori dal proprio Comune nei paesi fino a 5.000 residenti, ma in un raggio di 30 chilometri e non verso il capoluogo. Per esempio, da Antrodoco, si può andare a Cittaducale, ma non a Rieti

Ci si può sempre muovere per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità. È comunque sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Per spostarsi nel proprio comune, tra le 5 e le 22, non serve autocertificazione.

Bar e ristoranti sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22 (per i bar fino alle 18) e per la consegna a domicilio

Negozi aperti, inclusi parrucchieri ed estetisti. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole, sempre aperti.