Rieti, un martedì di zona arancione: le norme sugli spostamenti e i divieti per oggi nel Reatino

RIETI - Secondo giorno, oggi, martedì 29 dicembre, in cui la provincia reatina, come tutta l'Italia è zona arancione: questo significa che oggi - anche domani - per due giorni, sono previste misure meno restrittive, prima del ritorno alle regole della zona rossa da giovedì 31 dicembre a domenica 3 gennaio.

Oggi, a Rieti e provincia, sono aperte le attività commerciali e l'orario possibile è fino alle 21. Parziale differenza per bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie: possono restare aperti, ma non per le consumazioni all'interno. La loro attività, fino al 6 gennaio, è solo per la vendita da asporto, dalle 5 alle 22, o la consegna a domicilio.

Capitolo spostamenti: oggi e domani, 30 dicembre, sarà possibile spostarsi nel proprio comune senza autocertificazione. Una deroga è importante per le caratteristiche della provincia reatina: è possibile - essendo giorno arancione - spostarsi anche al di fuori del proprio Comune, in un raggio di 30 chilometri se, il Comune di partenza, ha fino 5.000 abitanti. E non è consentito, comunque, andare nel Capoluogo di provincia. Ad esempio: da Antrodoco è possibile andare ad Cittaducale o a Castel Sant'Angelo ma non a Rieti. Vietati gli spostamenti per turismo fuori regione. Seconde case raggiungibili, oggi, se nel Lazio.

Restano ovviamente sempre consentiti - ovunque - gli spostamenti per comprovate necessità di lavoro, salute, necessità. Confermato anche il "coprifuoco" tra le 22 e le 5 (ci si può muovere, per i motivi di cui sopra, in questo orario, con autocertificazione).

Sempre possibile, inoltre, il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione abituale.

