RIETI - Domani, 7 agosto, il presidente della Regione, Nicola Zingaretti, il Commissario straordinario del Governo alla Ricostruzione, Paola De Micheli, alla presenza del sindaco di Accumoli Stefano Petrucci, interverrano ad Accumoli alle 10 alla cerimonia di posa della prima pietra di inizio lavori della scuola materna ed elementare destinata al comune epicentro del terremoto del 24 agosto 2016. L’appuntamento è in via Pasqualoni (altezza Via Salaria Km 141).



Alle 11.30 il presidente Zingaretti visiterà il nuovo polo scolastico di Amatrice. L’appuntamento è in località Villa San Cipriano.

Lunedì 6 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:18



© RIPRODUZIONE RISERVATA