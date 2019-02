© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIeti - Miracolo al PalaSojourner. Un’immensa ed immortale Zeus Energy Rieti vince contro Tortona all’ultimo secondo del supplementare con un canestro da sotto di Bonacini. E’ il sigillo su una prestazione pazzesca, in una partita nata sotto una bruttissima stella e trasformatasi in sogno dopo un overtime: ben 3 falli tecnici contro, un giocatore espulso (Toscano), un giocatore perso per infortunio e un arbitraggio che ha fatto impazzire i reatini. Una vittoria nonostante questi episodi Non erano passati neanche 30 secondi di gioco quando Adegboye è finito a terra toccato duro da un avversario in una penetrazione ed ad subito urlato per il dolore: in campo i sanitari hanno fatto capire subito che era qualcosa di grave e il play è stato portato via in ambulanza: per lui si sospetta un infortunio come quello di Olasewere, con rottura del tendine rotuleo. Il play è in ospedale e nelle prossime ore si saprà di più. Da lì in avanti è stata una vera e propria gara di bervi, con Rieti che ha provato a scappare un paio di volte, ma è stata sempre ripresa. Il primo quarto è volato via sul 26-15, ma al rientro Tortona ha trovato subito un parziale di 5-0 con Blizzard che ha rimesso i suoi in scia. Da lì in avanti è stato un punto a punto fino alla fine, con il pareggio di Tortona arrivato a 1’40 dall’intervallo lungo, prima che Rieti riallungasse finoa al 42-38 della sirena. La ripresa è stata una vera e propria battaglia, con Tortona che ha allungato sul 44-49 con una tripla di Garri dopo il primo tecnico a Toscano per flopping. Rieti ha riacciuffato Tortona nel tentativo di fuga con Conti che a 1’37 dalla fine del periodo ha messo il 51-51, ma gli ospiti hanno riallungato sul 53-54 della sirena. Nell’ultimo quarto Rieti è sembrata non averne più e, ad un tratto, Tortona è scappata avanti sul 55-60 mantenendo il vantaggio fino a 5’ dalla fine. Con un Jones in difficoltà e la squadra carica di falli, Casini ha svegliato i suoi propiziando un parziale di 9-0 (5 punti suoi) per arrivare fino al 66-61 a 2’ dalla fine. Sembrava fatta, ma nel finale Blizzard ha trovato prima la tripla del 66-64 e poi Ndoja, da sotto, ha segnato il 66-66 con Rieti che ha sbagliato l’ultima azione. Via al supplementare con un testa a testa da batticuore, con la partita che sembrava finita a 15” dalla fine, quando Gigli ha siglato da sotto il 76-73. Toscano era stato già espulso per doppio tecnico, Tomasini ha protestato in maniera veemente con gli arbitri che hanno fischiato tecnico. Blizzard ha siglato il libero e, sulla rimessa, ha segnato una tripla a 4” dalla fine. Rossi ha chiamato time out e, sull’ultima rimessa, Bonacini in meno di 3” ha trovato da sotto il canestro della vittoria, del sogno e del delirio al PalaSojourner. Rieti stacca di 4 punti la coppia delle terze della classe, resta in scia di Roma e segna un doppio record: striscia di vittorie in A2 (7, mai successo) e punti raggiunti (30). Fra sei giorni si va a Latina per continuare a sognare.