COSI' IN CAMPO

Reale Mutua Torino

Zeus Npc Rieti

Arbitri

ALTRE GARE, X DI RITORNO

CLASSIFICA

Ultimo aggiornamento: 12:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La reazione del secondo tempo di Rieti - Scafati può valere molto in termini di morale e consapevolezza dei propri mezzi per la Npc, che domani al PalaAsti di Torino farà visita alla capolista. Brava a reagire e a ritrovarsi in pochi giorni, la Zeus Npc dopo la batosta di Biella torna in Piemonte e sogna il colpo su un campo difficile.Tra allenamenti a porte chiuse e la vittoria su Scafati è trascorsa la settimana dei reatini, mentre Torino tornerà al lavoro solo oggi: infatti la Reale avendo giocato giovedì sera a Napoli, è ripartita nella mattinata di ieri verso Torino, un fattore da non sottovalutare a questi ritmi, anche se va detto che la compagine di Cavina ha le risorse e le energie per affrontare al meglio questi impegni così ravvicinati. Una formazione dalle mille risorse quella torinese: Pinkins e Marks, capitan Alibegovic, l’ex Toscano che ancora una volta vorrà ben figurare, Diop e Bushati, l’unica novità rispetto all’andata, sono tutti chiamati al riscatto.Mario Cottignoli, assistente allenatore: «Andiamo a giocare a casa della capolista e sicuramente una delle squadre di maggior talento di entrambi i raggruppamenti. Rispetto alla gara d’andata hanno recuperato Diop, oltre a migliorare il loro peso sotto canestro, la capacità verticale a rimbalzo e presenza in area, questo li permette spesso di giocare con Toscano tra gli esterni, diventando così una squadra fisicamente molto importante. Noi dovremo spenderci sul piano delle energie per competere dal punto di vista tecnico e fisico, questo essere così grossi, ovvero quello che ha fatto Napoli nell’ultimo turno».Demis Cavina, tecnico della Reale Mutua Torino: «La partita di Napoli è stata per noi una prova importante, che ci farà crescere e dalla quale salvo solo la nostra difesa. È molto semplice dire che le nostre percentuali d’attacco sono state assai inferiori alle nostre medie e ci hanno penalizzato, in una gara fisicamente provante, che ci lascia tanti spunti per crescere ancora. Inostro percorso è stato caratterizzato da una crescita costante, avendo fatto tesoro anche delle partite come quella giocata a Rieti all’andata - ammette il navigato tecnico emiliano - La Npc come tutte le altre avversarie si è rafforzata, dando a questo girone grande equilibrio, che sono certo perdurerà per tutta la regular season».: 5 Alibegovic, 6 Marks, 9 Cappelletti, 10 Cassar, 12 Campani, 13 Ianuale, 15 Pinkins, 17 Toscano, 23 Jakimovski, 26 Traini, 35 Diop, 70 Bushati. All.Cavina: 1 Stefanelli, 2 Fumagalli, 3 Passera, 5 Cannon, 8 Vildera, 11 Raffa, 16 Zucca, 17 Pastore, 23 Nikolic, 75 Filoni. All.Rossi: Boscolo (Ve), Capurro (Re) e Almerigogna (Ts)Agrigento - Ebk RomaLatina- TrapaniTreviglio - OrlandinaBergamo - BiellaTortona - NapoliScafati - CasaleTorino 30Casale e Agrigento 28Trapani e Biella 26Tortona, Rieti e Treviglio 24Napoli e Scafati 22Latina 20Ebk Roma 14Orlandina 12Bergamo 8