RIETI - Risolto il contratto con Nenad Simic.



"Zeus Energy Group Rieti - spiega una nota della società reatina di basket - comunica di aver risolto il contratto con l’atleta Nenad Simic. La decisione è stata presa alla luce degli accertamenti medici cui è stato sottoposto il giocatore in queste settimane a Rieti, accertamenti che hanno evidenziato la momentanea non idoneità dell’atleta e l’esigenza di ulteriori approfondimenti. Date le tempistiche richieste, le parti hanno deciso di non proseguire congiuntamente il cammino per la stagione sportiva che sta per iniziare.

Zeus Energy Group Rieti, nelle persone del presidente Cattani, di tutto il management e della squadra e staff tecnico, augurano a Nenad le migliori fortune per il prosieguo della propria carriera con la speranza di poterlo incontrare al più presto su un campo da basket".

Luned├Č 17 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:07



