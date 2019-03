RIETI - «Siamo nei play off. E’ una soddisfazione unica. Era quello che volevamo e ora continuiamo così: ci divertiremo fino alla fine». E’ un Giuseppe Cattani al settimo cielo quello che fa festa al centro del parquet alla fine della partita con l’Eurobasket. Gara storica, perché rimette una reatina in una post season di serie A dopo oltre 10 anni. Roba da scolpire la data sulla pietra fuori dal palazzo.



«Era la reazione che volevamo – commenta il presidente - soprattutto a livello mentale dopo il crollo di Bergamo. Stasera i ragazzi hanno dato la dimostrazione che la squadra c’è ed è viva». Il patron non ha potuto tralasciare anche l’aspetto emotivo della gara contro la squadra dell’ex coach reatino, Luciano Nunzi. «E’ stata una giornata particolare anche dal punto di vista emotivo: non era facile riaffrontare una squadra guidata da una persona che stimo e che per la Npc ha dato tanto. Tolto il momento di emozione iniziale è andato tutto come speravamo. Adesso uniti a Scafati per migliorare la posizione in classifica ed essere pronti per un grande play off». Con la post season che è ormai certezza, le prossime tre gare diranno solo quale sarà il piazzamento in griglia, tenendo presente che, sempre la matematica, lascia aperto ancora uno spiraglio per la promozione diretta da giocarsi nella volata finale del torneo.

IL COACH DELLA ZEUS RIETI ALESSANDRO ROSSI

Emozioni e storia si intrecciano anche nelle parole del coach Alessandro Rossi che, nel dopogara, commenta: «Ci sono tantissime emozioni. Oggi è stato un tuffo nel passato recentissimo, un passato fatto di grandi soddisfazioni e per me è stata una partita diversa, visto che sono arrivato qui con Luciano. E’ stato un privilegio aver potuto competere con lui dalla panchina opposta. I play off ci riempiono di grande orgoglio. E’ il coronamento di una grande cavalcata, ma non distogliamo l’attenzione dalle prossime 3 partite perché dobbiamo provare a restare agganciati al treno delle prime 4 posizioni. Vorrei che i ragazzi fossero molto soddisfatti per il traguardo raggiunto, ma voglio grande concentrazione sulle prossime gare». Ripartire dopo Bergamo e “resettare” la testa dei giocatori non era certo impresa facile. Come ha fatto? «Facendo capire ai ragazzi che non si può, per una giornata storta o per un periodo difficile, buttare via tutto e non giocare. Dovevamo ripartire con un atteggiamento diverso e quello che abbiamo avuto è stato corretto fin dall’inizio. Nel primo tempo abbiamo subito solo un po’ il gioco veloce. Serviva una grande reazione da squadra e c’è stata. Bobby è mancato per i falli e per le situazioni che si sono create. Vincere con 5 uomini in doppia cifra, con Bobby che ha lottato per la squadra, è un grande risultato».

IL COACH DELL'EUROBASKET LUCIANO NUNZI

Emozionato com’era ovvio anche l’ex Luciano Nunzi, che nel dopo gara ha parlato sia dell’aspetto tecnico, sia di quello emotivo. «Complimenti a Rieti perché ha dimostrato nel momento topico di avere più energia e forse più voglia di vincere. Ha avuto la “tigna” giusta per vincere, salendo in difesa dopo un primo tempo soft. Noi abbiamo pagato situazione di profondità del roster e un po’ il discorso falli, poi la stanchezza ci ha assalito e non ce l’abbiamo fatta più ad avere le idee chiare per giocare in attacco. Il metro arbitrale ha tolto dalla partita i due Jones e Hollis, ovvero i giocatori più importanti. Ci sono stati almeno 5 o 6 falli in attacco dei due americani e già lì la partita si era già instradata. Peccato perché la gara per oltre 30’ era stata giocata con delle idee chiare». Guardando al contorno e a ciò che è successo nella serata, Nunzi ha aggiunto: «Il ritorno è stato molto bello. Durante la settimana sono entrato in clima partita con le molte interviste che mi sono state chieste. Bello rivedere alcune persone. Sono stato molto sereno durante la gara, poi salutare tutti anche alla fine è stato bello. Grazie a Rieti e al presidente che mi hanno omaggiato con una targa. Mi è sembrato giusto, a mia volta, omaggiare Pierina per dare un riconoscimento simbolico alle due tribune ed ai tifosi che ci hanno seguito in questi anni».

Ultimo aggiornamento: 21:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA