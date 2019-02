RIETI - Operato Ogo Adegboye, intervento riuscito: tempi di recupero stimati in cinque mesi.



"La Zeus Energy Group Rieti - spiega una nota - comunica che nella giornata di oggi il giocatore Ogo Adegboye è stato sottoposto ad intervento chirurgico al ginocchio destro infortunatosi nel corso del match di domenica contro Tortona. L'operazione, eseguita dal Dott. Raffaele Cortina e dallo staff della Casa di cura Santa Teresa di Isola del Liri, è perfettamente riuscito. I tempi di recupero per Ogo sono stimati in 5 mesi circa". © RIPRODUZIONE RISERVATA