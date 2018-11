RIETI - Gran Bretagna battuta in casa 82-96 dall'Austria in un match che ha avuto poca storia nel relativo girone di qualificazione agli Europei. Tra i britannici c'era anche Adegboye, playmaker della Zeus Npc che domenica prossima giocherà a Roma alle 12 contro la Virtus.



Come noto non è stato possibile spostare la gara per gli alti costi del PalaLottomatica. In teoria quindi Adegboye, che lunedì prossimo dovrebbe giocare contro Cipro, visto il risultato con l'Austria, non sarà disponibile, salvo imprevisti. © RIPRODUZIONE RISERVATA