RIETI - Soltanto il solito tempo inclemente ha un po’ ostacolato la tradizionale cena di commiato di fine campionato della Npc, in cui squadra e tifosi si sono incontrati per la inevitabile serie di saluti, abbracci, tanti arrivederci alla prossima stagione, accompagnati dagli inevitabili selfie.



“Malgrado la pioggia ci abbia costretti a spostarci dall’esterno all’interno del PalaSojourner è stata una serata perfettamente riuscita: la porchetta era buona a pure l’amatriciana – scherza il presidente Giuseppe Cattani – e gli sportivi al solito hanno risposto a dovere portando generi di prima necessità e cibo per la Caritas e la mensa di Santa Chiara. Stasera non parliamo troppo di tecnica e di questioni societarie. Godiamoci la festa e questo bel risultato conquistato insieme a un sponsor importante. Da lunedì si riparte al cento per cento. Su ogni fronte cercando di capire chi tra quelli senza contratto – gli unici in possesso sono Vildera e Nikolic ndr. – dovremo e potremo confermare”.

Ovviamente i più gettonati sono stati i giocatori, a partire da Jones e Adegboye. Il primo, che partirà in settimana, ha pubblicato su Instragram , Facebook e Youtube, un bel video clip di 8 minuti riepilogando la stagione a Rieti, ringraziando tutti, con un pensiero particolare per i tifosi e una preghiera finale agli arbitri per essere più considerato e tutelato. Il secondo invece resterà ancora almeno due o tre settimane a completare la rieducazione al ginocchio operato. Per entrambi tantissimi tifosi stanno già chiedendo la riconferma.

Baci e abbracci pure per gli italiani, dal capitano Gigli, che si sta già guardando intorno confessando che in qualche modo dovrebbe restare nel mondo degli altri, a Casini che aveva già i motori caldi per tornare al nord col biglietto in tasca di San Siro per Inter-Empoli: “Dopo i playoff della Npc ci vuole la Champions” ha dichiarato seriamente. E via via tutti gli altri.

“Stagione splendida – dichiara il coach Alessandro Rossi – da incorniciare. L’anno prossimo sarà ancora più difficile per la differente formula, ma ce la metteremo tutta. Questo risultato è stato il coronamento di una grande crescita della società e dei tifosi alla quale ho assistito dal 2013 a oggi e a cui, in qualche modo, spero anchìio di avere contribuito. Si è creata una grande sinergia tra squadra, pubblico e città, dobbiamo lavorare per mantenerla e farla crescere per poter riuscire a fare meglio”.

