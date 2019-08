Ultimo aggiornamento: 09:44

RIETI - Procedono a pieno ritmo gli allenamenti per le compagini che prenderanno parte alla prossima serie A2, quest'anno costrette a disputare il primo impegno ufficiale già l'8 settembre con l'inizio della Supercoppa.La Zeus Npc dopo la sconfitta nella gara amichevole contro la Northwestern University, ha ripreso gli allenamenti in vista dei prossimi impegni: il 5 settembre lo scrimmage contro Palestrina (ore 20.30, PalaSojourner), per poi concentrarsi al meglio per il debutto nella manifestazione a Cisterna di Latina contro la Leonis Roma. La squadra di Nunzi, fortemente rinnovata rispetto alla scorsa stagione, stasera disputerà la prima amichevole contro la Luiss Roma (serie B).Un altro team del girone blu di Supercoppa è la Givova Scafati (che la Npc affronterà domenica 15 settembre alle 19 al PalaMangano), protagonista di un buono scrimmage contro la Virtus Roma (A1). Occhi puntati su JJ Frazier: l'ex Npc, al rientro dopo un lungo stop, sembra essere tornato quello dei momenti migliori, grazie alle sue fiammate, 24 i punti finali, guida i campani orfani di Putney. Sabato secondo test, avversario la JuveCaserta.Anche a Latina, anch'essa inserita nel raggruppamento blu, continuano gli allenamenti (sfida con Rieti mercoledì 11 settembre alle 21 al PalaSojourner), ma c'è già un'importante novità: Quinn Taylor dopo soli pochi giorni ha lasciato il club pontino per motivi personali. La dirigenza della Benacquista è stata costretta a tornare in fretta sul mercato.