di Luigi Ricci

RIETI - Come già preannunciato nei giorni scorsi la Zeus Npc ha ottenuto in prestito da Trapani il lungo under del 1999 Nenad Simic (2.06) che a Rieti disputerà la sua terza stagione in A2.



Si tratta del primo dei tre under previsti in A2 dai regolamenti. Degli altri due uno sarà un playmaker.



La scorsa stagione Simic è andato 32 volte a referto a una media di 1.7 punti e 1 rimbalzo a partita. Il suo massimo sono stati i 12 punti segnati a Trapani proprio contro la Npc.

Luned├Č 2 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:14



