RIETI - Vera protagonista della scorsa stagione, la Benfapp Capo D'Orlando, ripartirà da un blocco importante di giocatori e dal coach Marco Sodini, sceso lo scorso anno in A2 proprio per riportare i paladini nel massimo campionato. Dopo aver sfiorato la vittoria del campionato per un soffio nella stagione regolare e aver ceduto solo in finale alla De' Longhi Treviso, con ben 19 risultati utili consecutivi. Una squadra che ha cambiato pochissimo, Trinche e Parks sono stati sostituiti da Johnson e Kinsey, mentre è rimasto intatto il gruppo formato da Laganà, Bellan e Mobio, promosso in quintetto. Rientrerà presto Jacopo Lucarelli, altro protagonista della passata stagione, conferme anche per Neri e Donda, i due volti nuovi della panchina sono Querci e Ani.«Dalla Supercoppa non ho preso nessuno spunto, anzi sono estremamente polemico con questa manifestazione, abbiamo disputate tre gare e mi mancavano 5 giocatori. Inoltre Kinsey è appena arrivato, Bellan e Lucarelli sono infortunati, queste partite sono arrivate un po' troppo presto».«Il campionato di A2 non è un torneo di nomi, ma di idee e di allenamenti. Fa bene chi è ben allenata. Lo scorso anno avevo un roster dove sette giocatori su dieci erano sconosciuti, ma ci abbiamo creduto, purtroppo in Italia si fa pochissima attenzione ai giocatori italiani bravi tecnicamente e se non ci fosse stato il caso "Siena" andavamo dritti in serie A. Così come è stato bravo coach Rossi a Rieti, che attorno a un giocatore di spessore come Bobby Jones, gli ha affiancato giocatori di complemento come Tomasini e Toscano, quest'anno richiestissimi nel mercato. Comunque credo che sarà un campionato che si svilupperà nel corso, quando a marzo si deciderà la stagione. Vedo molto bene le piemontesi, su Capo e Rieti non dico nulla per scaramanzia (ride)».«Abbiamo aspettato un po' prima di sostituirli, lo scorso anno sono stati due dei tre giocatori più forti del campionato, ma credo di averli rimpiazzati nel migliore dei modi. Tarence Kinsey ha 35 anni, ma è un giocatore che ha vinto sei titoli nazionali nei campionati più difficili e competitivi d'Europa, tantissime partite di Eurolega alle spalle. Mentre per Brice Johnson parliamo di un ragazzo che nel 2016 è stato scelto al primo giro draft dai Los Angeles Clippers, ha disputato due anni pieni in Nba, in G-League ha dominato, forse un giocatore così non si è mai visto in A2. L'unica scommessa è Mobio al posto di Bruttini, che ho voluto promuovere in quintetto. Poi abbiamo le conferme di Laganà e Bellan, che ringrazio tantissimo perché ha rinunciato a offerte importanti, e ricordiamoci del rientro di Lucarelli, che aspetto. Avremo anche Donda, un giocatore di prospetto, e Querci, giunto da Pistoia.«Ma tanto ci torno. Sono sceso dall'A1 per riportare Capo nella massima serie non mi nascondo. L'anno scorso abbiamo dato tanto, chi vinceva la stagione regolare andava direttamente in A, quest'anno non sarà così. Poi siamo arrivati in finale e abbiamo pagato gli infortuni. Sulla ferita, rispondo facendo un discorso più ampio, collegandomi alle parole di Ettore Messina quando parla di ricambio. Qui in A2 ci sono posti meravigliosi come Capo D'Orlando o Rieti, dove giochiamo di fronte a 2500 persone, quindi che meritano questi palcoscenici e possono andare avanti. Poi invece ci sono situazioni come a Frosinone contro Cassino, dove c'erano 130 persone o addirittura Pescara che vince il campionato e poi si scopre che non può iscriversi, queste cose non dovrebbero esserci, perché parliamo di livelli importanti, dove girano giocatori professionisti e ben pagati».