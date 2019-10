© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Domenica si torna in campo, c'è la trasferta di Capo D'Orlando, dove la Zeus Npc cercherà i primi punti lontani dal PalaSojourner. Per gli amarantocelesti la gara del PalaFantozzi non arriva proprio nel momento migliore: infatti la compagine paladina, domenica scorsa battendo Trapani nel derby siciliano, ha annullato le cinque sconfitte consecutive tra supercoppa e campionato, ottenendo la prima vittoria stagionale. Un avvio di stagione duro per l'Orlandina, che oltre a fare a meno di Lucarelli, out da diversi mesi, ha atteso il rientro di Bellan, mentre è ancora fermo ai box l'americano Kinsey.Le tante assenze e la gioventù del roster siciliano, fanno della formazione di coach Marco Sodini una grossa incognita, ma che intanto può godersi il talento di Matteo Laganà e Brice Johnson, americano di spessore, che pian piano sta prendendo confidenza con il campionato italiano: entrambi hanno condotto l'Orlandina al successo sul campo di Trapani, con 19 e 27 punti. Recuperato a pieno dall'operazione al tendine rotuleo anche Simone Bellan, altra rivelazione della scorsa stagione, confermato assieme al lungo Mobio, promosso in quintetto da Sodini. Panchina giovanissima dove stanno trovando spazio e fiducia i riconfermati Neri e Gallipò, l'ex Pistoia Querci, mentre nel reparto lunghi spazio ad Ani e Donda. In campo a Trapani anche Rikards Klanskis, titolare in serie A2 a 16 anni e 18 giorni, per lui 2 punti e 6 rimbalzi in 15 minuti.