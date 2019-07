© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Dopo la firma di Marco Passera, che sarà il regista della nuovo Zeus Npc, bisognerà affiancargli un under, dopo l'annuncio dell'ex Varese, si attendono sviluppi dagli stranieri, con Jamal Olasawere che rimane l'indiziato numero uno per ricoprire lo spot di ala piccola. L'obiettivo numero uno resta Andre Jones, calde le piste che portano ad Adam Smith e KT Harrell.A Biella sfuma DeShawn Sims, alla fine l'ex Npc ha scelto Casale, è il primo straniero del roster della nuova stagione, agli ordini di coach Ferrari arriva così uno dei lunghi più importanti del campionato di serie A2. Sempre a Casale, in uscita c'è Riccardo Cattapan, giocherà in serie A con la maglia di Brindisi. Anche Torino ha scelto il primo americano: si tratta della guardia Derrick Marks, già protagonista in Italia con le maglie di Ravenna e Tortona.Intato a est, la neopromossa Urania Milano, ha comunicato che disputerà le partite interne al PalaLido, prestigioso impianto milanese, ristrutturato di recente, ribattezzato Allianz Cloud Arena.Infine i consulenti della Juvecaserta sono al lavoro per preparare la documentazione contabile e amministrativa richiesta per il ripescaggio in A2, c'è tempo fino al 23 luglio.