© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Quasi tutte le formazione sono impegnate nella ricerca degli americani, con alcuni alcuni roster che già hanno pescato i due stranieri, mentre solo Rieti e Capo D'Orlando devono ancora prelevarne almeno uno, con l'Eurobasket, l'altra formazione indietro sugli americani, alle strette però con Anthony Miles.Gli altri movimenti di mercato riguardano soprattutto Bergamo, partita da poco, la squadra sta prendendo forma e l'Orlandina che oltre al blocco dei riconfermati, ha aggiunto solo un volto nuovo nel roster della prossima stagione. Per completare il quintetto, la dirigenza dei siciliani è a caccia di una guardia e una'ala forte americana, mentre come centro c'è bisogno di un italiano che sostituisca Bruttini.Ad Est, Caserta appena ripescata, deve aggiungere elementi di categoria al roster composto finora da giocatori scelti per vincere la serie B, e dopo l'offerta a Cusin, spunta anche il nome di Giuri, campione d'Italia a Venezia, in passato già a Caserta. Sempre nel girone Est, Montegranaro si lega ad Aaron Thomas, ex Scafati e Virtus Roma.