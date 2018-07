RIETI - La Zeus Energy Group Rieti annuncia che coach Mattia Consoli sarà il nuovo primo assistente di coach Rossi per la stagione 2018/19.



Nato a Monopoli (Ba) il 3 aprile del 1992 ha cominciato la propria carriera nel 2008/2009 con la Action Now! Monopoli dove ha ricoperto l'incarico di assistente allenatore dell'Under 13, Under 14 Elite ed Under 17 Eccellenza. La stagione successiva sempre a Monopoli è assistente allenatore dell'Under 15 di Eccellenza rivestendo anche l'incarico di collaboratore tecnico e scouting alla Fortitudo Monopoli, formazione militante nel campionato di serie C nazionale. L'anno seguente diviene vice Allenatore in Serie D sempre alla Action Now! Monopoli e capo allenatore Under 19 Elite.



Nella stagione 2012/13 si trasferisce alla S.S.D. Mola New basket ricoprendo l'incarico di vice allenatore in DNC, Capo Allenatore in Promozione e Capo Allenatore dell'Under 19 Elite. Nel 2013/14 nuova esperienza all'Adria Bari dove diventa capo allenatore dell'under 17 e nello stesso anno al CUS Bari è collaboratore tecnico e video. Nel 2014/15 torna a Monopoli dove diventa assistente allenatore nel campionato di serie D e capo allenatore dell'under 17 e dell'under 14 Elite. Diventa anche vice allenatore della Selezione Puglia Maschile "Azzurri". Nel 2015/16 si trasferisce a Crema dove diviene primo assistente in serie B e capo allenatore dell'Under 20.



Le successive due stagioni lo vedono sulla panchina di Barcellona Pozzo di Gotto dove ricopre la qualifica di assistente prima squadra e responsabile del settore giovanile della formazione siciliana nonché capo allenatore dell'Under 18 Eccellenza ed Under 20.



Ora l'approdo a Rieti per unirsi allo staff tecnico di coach Rossi. Mattia Consoli non nasconde l’emozione per la sua prima esperienza in A2: «Vengo da due anni in Sicilia dove ho lavorato come vice in B ed ero responsabile del settore giovanile, esperienza questa che mi ha fatto crescere, soprattutto dal punto di vista umano ma con la Zeus sarà la prima volta in serie A2. Per questo mi aspetto molto, anche grazie ad uno staff di livello come quello che troverò, composto da coach Rossi e Ruggieri con il ds Martini ed il grande Feliciangeli che ho avuto modo in passato di vedere giocare. Rieti per me sarà una sfida e grande opportunità che non potevo rifiutare soprattutto considerando l’importanza della piazza che ha dato vita a grandi giocatori ed allenatori».



Consoli ha parlato molto del roster con coach Rossi e conferma il grande potenziale della squadra: «Anche se mancano ancora tasselli importanti, si sta venendo a creare un team che mi piace molto, con giocatori che hanno voglia di ottenere risultati e con personalità estremamente esperte del campionato come Gigli e Casini. Abbiamo le basi per ottenere grandi risultati».





Gianluca Martini, ds Zeus: «Diamo il benvenuto a Mattia nella nostra famiglia. Ci ha colpito profondamente la sua grande voglia di mettersi al lavoro e la sua disponibilità a cominciare immediatamente ad imbastire il programma per la nuova stagione. Dalla telefonata che ho avuto mi ha subito trasmesso la grande passione per il lavoro che svolge e la sua grande voglia di unirsi a noi e cominciare l'attività. Quindi gli faccio un grande in bocca al lupo e gli do il benvenuto a Rieti e nel nostro gruppo di lavoro».

Martedì 24 Luglio 2018



