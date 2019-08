© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Tegola per la Zeus Npc costretta a rinunciare a Niccolò Filoni, colpito da una botta al piede sinistro nella prima uscita stagionale, contro la Northwestern University, sfida nella quale il nuovo under amarantoceleste si era ben distinto.Per l’esterno aquilano sfuma la possibilità di partecipare al Fiba 3x3 Europe Cup di Tbilisi, con gli azzurri che centrarono la qualificazione nella tappa reatina, dove non prese parte il neo giocatore reatino impegnato in estate con la nazionale Under 18 agli europei di categoria a Volos. Nonostante la sua assenza nelle qualificazioni, coach Capobianco aveva ottenuto la disponibilità del capitano dell'Under 18 azzurra, inserendolo nei convocati per la Georgia.Un vero peccato per il giocatore, che già lo scorso anno aveva vissuto l’esperienza del 3x3 con la maglia azzurra, arrendendosi davanti a Serbia e Ungheria poi finaliste della manifestazione.«C'è grande rammarico - dichiara l'esterno abruzzese - sarebbe stata un'esperienza bellissima, inoltre ho ancora l'amaro in bocca per gli europei dello scorso anno, quando siamo stati eliminati dalle due finaliste Serbia e Ungheria, quest'anno con tutto il gruppo c'era grande voglia di riscatto».Filoni ieri, ha assistito alla seduta d'allenamento pomeridiana dalla panchina, per lui due settimane di stop, durante le quali svolgerà un lavoro personalizzato in palestra e piscina.