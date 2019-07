Ultimo aggiornamento: 09:38

RIETI - La Zeus Npc piazza il terzo acquisto in questo mercato, assicurandosi le prestazioni di Dario Zucca, ala/centro di 201 cm, lo scorso anno a Bergamo. Cagliaritano, classe 1996, scuola Reyer, dopo la prima esperienza in serie B a Valsesia, approda in A2, dove ha vestito le maglie di Chieti, Montegranaro e Bergamo la scorsa stagione.Al momento è il quinto tassello nel roster amarantoceleste, che dispone oltre delle uniche due conferme Vildera e Nikolic, anche di Stefanelli e Pastore. Il diesse Martini è riuscito a strappare Zucca a una nutrita concorrenza, proprio sull'ala sarda nelle ultime ore si era rifatta sotto Bergamo, anche la neopromossa Pescara, aveva sondato il giocatore.Queste le sue prime parole in maglia amarantoceleste: «Sono molto soddisfatto per l’ingaggio in amarantoceleste e non vedo l’ora di potermi confrontare con questa nuova sfida. Sicuramente giocare con un tifo come quello reatino sarà difficile ma anche motivante per affrontare la nuova stagione. Spero di poter incontrare il prima possibile coach Rossi e tutto lo staff. Inoltre, da avversario non ho mai avuto modo di visitare e conoscere la città, quindi spero di colmare tale lacuna al più presto».«Zucca è un ragazzo che negli ultimi anni è andato sempre in crescendo e sono sicuro potrà darci una grande mano - afferma il ds Gianluca Martini - Ha dimostrato grandissima voglia di venire a Rieti e per questo l'operazione è stata molto rapida. Come per tutti, le motivazioni contano moltissimo e lui ne ha tante per accettare questa sfida professionale. E' un grande lavoratore e l'attitudine, la serietà e la dedizione alla causa, qualità che lui sicuramente possiede, sono valori e caratteristiche a cui prestiamo grande attenzione. Benvenuto a Rieti dunque, sono sicuro che si farà apprezzare da tutti».