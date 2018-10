RIETI - La Zeus Energy Group Rieti, in collaborazione con la Mens Sana Basket 1871, comunica ai tifosi amarantocelesti che la società senese ha messo a disposizione dei tifosi reatini 250 tagliandi in prevendita per il match di domenica al PalaEstra delle 18.



I tagliandi saranno acquistabili nelle giornate di venerdì e sabato presso la segreteria del PalaSojourner con i seguenti orari: venerdì 12 ottobre dalle 17.00 alle 20.00; sabato 13 ottobre dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15 alle 18.



Il prezzo del singolo tagliando è di 10 euro, i bambini fino a 6 anni non pagano. © RIPRODUZIONE RISERVATA