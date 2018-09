di Luigi Ricci

RIETI - Primo test di precampionato per la Zeus Energy Group Npc, dopo una settimana di allenamenti al completo, questa sera alle 19 a Palestrina contro la locale formazione di serie B. Uno scrimmage che diverse squadre di A2 hanno adottato per dare inizio senza pressioni alle prime simulazioni di una gara vera propria.



Palestrina la scorsa stagione sfiorò le final four di serie B e la squadra ora diretta da Ponticiello sarà un avversario interessante per quella del compaesano Rossi, anche se in questo tipo di gare la formazione meno accreditata non vuole mai sfigurare. Nella fattispecie saranno i navigati Carrizo, Ochoa oltre ai 2.10 di Spera a lottare vicino a canestro con Williams, Gigli e Carenza, mentre Frazier, Tomasini e gli altri esterni se la vedranno con Rischia, Rizzitiello e i due Rossi (Federico e Gianmarco) e così via.



Trattandosi di uno scrimmage si giocherà senz'altro secondo la formula dei quattro tempi da 10 minuti riazzerando ogni volta il punteggio. Prevista una discreta presenza di tifosi reatini al seguito, curiosi di assistere i primi vagiti della nuova Npc.

