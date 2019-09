Ultimo aggiornamento: 09:51

RIETI - Procede la fase di preparazione per la Zeus Npc, stasera, 5 settembre, in campo al PalaSojourner (20.30), l'avversaria sarà la Pallacanestro Palestrina, per entrambe si tratta della seconda uscita stagionale. Sfida che si replica da diverse stagioni, la formazione prenestina è tra le più ambiziose del campionato di serie B, in cui da diverse stagioni va a caccia della promozione in A2.Rossi potrà vedere lo stato dei suoi uomini in vista della prima uscita ufficiale in Supercoppa contro l'Eurobasket e sulle aspettative di questa sera, il tecnico: «Mi aspetto una squadra stanca, l'obiettivo era raggiungere un livello di stanchezza elevato da testare contro una formazione di livello come Palestrina, che ci darà problemi - afferma coach Rossi, alle prese con le assenze di Stefanelli e Filoni - La posizione di Stefanelli va monitorata di giorno in giorno, abbiamo comunque segnali incoraggianti, bisogna procedere con intelligenza, è inutile prendersi rischi ora, l'importante sarà averlo al meglio per il campionato. Mentre Filoni verrà rivalutato tra una settimana». Chiusura su Brown, per lui si tratta della prima uscita in maglia Npc: «Su Brown sono certo che crescerà, è indietro di condizione ma ci sono motivi ben precisi. In Lituania ha finito ad aprile, poi ha preso parte alla Summer League e c'è stato l'infortunio, per il lungo stop sta pagando pesantemente i carichi di lavoro. Ma è un ragazzo sveglio e su di lui non ho dubbi».Cerca segnali importanti dai suoi ragazzi anche coach Francesco Ponticiello, al suo secondo anno sulla panchina arancioverde, vanta in carriera diversi trionfi su panchine importanti, lo scorso anno ha condotto la compagine prenestina a un passo dalle Final Four, cedendo in finale contro San Severo: «Sarà la classica sfida di preseason con le due formazioni alla ricerca dell'assetto migliore. Si tratta della nostra seconda uscita, proveremo ad aggiungere una maggiore continuità ma sappiamo che ci vuole tempo - che sugli obiettivi della sua formazione ammette - Siamo reduci da una stagione dove meritavamo di più, ma oggi conta poco, qui c'è voglia di essere competitivi, la società viene da tre finali consecutivi. Non bisogna guardare le eccessive attese, cerco una crescita step by step, sempre con la massima competitività, per vincere c'è bisogno di tanto lavoro e di altri fattori». Per gli ospiti l'unica assenza dovrebbe essere quella di Agbogan, alle prese con un affaticamento.