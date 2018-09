RIETI - Zeus Energy Group Rieti comunica alcune variazioni di calendario per le amichevoli precampionato che la squadra di coach Rossi affronterà da qui al 7 ottobre, data di esordio della stagione 2018/2019 contro Pallacanestro Biella.



Confermate le amichevoli ed i tornei già comunicati in precedenza, la squadra amarantoceleste scenderà in campo anche martedì 11 settembre alle ore 20.00 a Perugia, presso il Palafoccià Ferro di Cavallo (Via Luigi Salvatorelli 95), contro la Mens Sana Siena di coach Paolo Moretti. Per chiunque volesse seguire gli amarantocelesti, comunichiamo che l'ingresso è libero.



Nel calendario estivo, la Zeus Energy Group ha aggiunto anche un altro appuntamento che sarà a Cassino il 26 settembre alle 18 contro i padroni di casa della Virtus Cassino del grande ex Dalton Pepper.



IL CALENDARIO



- 8 settembre ore 18, PalaCastrum di Giulianova: Giulianova-Zeus Energy Group Rieti



- 11 settembre ore 20, Palazzetto Ferro di Cavallo: Mens Sana Siena-Zeus Energy Group Rieti



- 15-16 settembre, Pala Pentassuglia di Brindisi: "Memorial Pentassuglia" con Happy Casa Brindisi, Buducnost, Sakarya



- 22-23 settembre, PalaSojourner di Rieti: "Aria Sport Cup" con Virtus Roma, Happy Casa Brindisi e Sidigas Avellino



- 26 settembre ore 18, Cassino: Virtus Cassino-Zeus Energy Group Rieti



- 29 settembre ore 19, PalaSojourner di Rieti: "Memorial Gasperini" Zeus Energy Group Rieti-Roseto Sharks

Venerd├Č 7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:47



