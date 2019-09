© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si è chiuso in maniera positiva il primo dei due test che vedrà la Zeus Npc Rieti di fronte alla XL Extralight Montegranaro, la sfida de L'Aquila è terminata 71-62 per gli uomini di Rossi, che proprio a partire da questo impegno era in attesa di segnali incoraggianti da parte dei suoi. Nella sesta uscita prestagionale la Zeus Npc ha fatto nuovamente intravedere ottime indicazioni in vista del debutto ufficiale, che per i reatini slitterà di una settimana rispetto alle dirette concorrenti, ai nastri di partenza il 6 ottobre, mentre la compagine di Rossi disputerà la prima stagionale una settimana più tardi sull'ostico campo di Treviglio. La nuova coppia Brown-Cannon conferma di essere già in ottica campionato, per la guardia saranno 25 i punti a fine gara, 15 solo nel secondo quarto, e soprattutto grazie a lui che Rieti comanda per tutta la gara. Cannon come sempre è solidissimo e efficace, bene anche la panchina, a partire da Pastore e Zucca, convincono anche gli under Filoni e Nikolic.Nel dopogara il tecnico Alessandro Rossi ha commentato così la prova dei suoi: «Sono soddisfatto nel complesso dell’energia vista in campo e dell’ottimo atteggiamento dei ragazzi. Sono da correggere indubbiamente alcuni punti sotto l’aspetto tecnico, dove la strada è ancora lunga. In particolar modo a livello offensivo ci sono ancora troppe imprecisioni. Affronteremo nuovamente Montegranaro domenica e questo è positivo perché abbiamo un metro di paragone sul quale lavorare e vedere in pratica i miglioramenti a stretto giro».