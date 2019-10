© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Un precampionato più lungo che mai, che finalmente sta volgendo al termine per la Zeus Npc, dalla prossima settimana si ricomincerà a fare sul serio. Nel frattempo oggi, venerdì 4 ottobre, amichevole di prestigio con la Carpegna Prosciutto Pesaro, palla a due alle 18 al Palasport di Acqualagna.Approfittando del turno di riposo della Vuelle, la stagione in massima serie è già iniziata con due sconfitte per la compagine di coach Perego, la Zeus per non perdere il ritmo gara ritroverà la formazione pesarese per l'ultimo test in vista del debutto di Treviglio.Rossi vorrà corregere le ultime sfumature, per poi dalla prossima settimana concentrarsi sulla sfida in casa della Bcc, mentre dall'altra parte Pesaro, anche quest'anno impegnata nella lotta salvezza in serie A, proverà il nuovo innesto Clint Chapman, assente anche Leonardo Totè, impegnato in Cina con il reatino Fumagalli.In vista della sfida di stasera, coach Rossi dichiara: «Oltre a Stefanelli non ci sarà nemmeno Fumagalli, quindi un'altra rotazione in meno, sarà positivo perché potremo allenarci di più e qualcuno acquisirà più minutaggio. Si è trattata di una settimana complicata, l'assenza di Fumagalli si è sentita negli allenamenti, parliamo sempre di un precampionato molto lungo, stasera sarà l'ultimo test finalmente e dovremo sfruttare questa opportunità per emulare il più possibile una partita vera - afferma il tecnico, che torna anche sulle ottime prove contro Montegranaro - Nonostante in questa fase sia tutto relativo, c'è stato un buonissimo atteggiamento, ho visto prontezza, bene sia a livello d'intensità che tecnicamente, ma sappiamo quello che dobbiamo definire ancora bene».