RIETI - Con la chiusura ufficiale della campagna abbonamenti arriva il dato definitivo che segna il record per la Zeus Energy Group Rieti che raggiunge i 1.200 abbonati. "La Società come sempre ringrazia - spiega una nota - coloro che hanno riconfermato la fiducia alla Npc e tutti i nuovi tifosi che hanno deciso di sostenere il progetto portato avanti dal presidente Giuseppe Cattani".A commentare con ottimismo i dati ufficiali il direttore sportivo Gianluca Maritini: “A nome della Npc Rieti Pallacanestro ci teniamo tantissimo a ringraziare tutti coloro che ancora una volta ci hanno dato così tanta fiducia. I tifosi sono la nostra energia e ci danno grande forza e coraggio per portare avanti il nostro progetto in mezzo alle tante difficoltà che ogni anno dobbiamo affrontare. Senza l’aiuto del nostro grande pubblico e la vicinanza che ci dimostrano ogni domenica ed ogni settimana tutto quello che cerchiamo di costruire non sarebbe possibile. L’obiettivo è sempre quello di combattere uniti per il nostro sogno, al fianco del presidente che si impegna ogni anno in solitaria per portare avanti il club. Vogliamo crescere giorno dopo giorno e lavorare per allargare sempre di più la base dei nostri supporter. Il sogno è quello di vedere un giorno il PalaSojourner sold out. Con calma, perseveranza e lungimiranza e con l’aiuto di tutti proveremo a raggiungere l’obiettivo nel più breve tempo possibile”.