IL COACH ROSSI

IL COACH GRAMENZI

Ultimo aggiornamento: 21:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Finisce con la curva che canta i nomi di tutti i giocatori che passano sotto la Terminillo. Finisce con il PalaSojourner che è una bolgia di gioia e di tifo. Finisce con il presidente Giuseppe Cattani che urla al cielo: «Questa squadra ha due attributi così», dove il termine scelto non è proprio attributi, ma il concetto è chiaro lo stesso. Il dopo gara tra Rieti e Latina è tutta una festa, col 77-74 sul tabellone che esalta una vittoria frutto in particolare della mossa di coach Alessandro Rossi, che ha scelto di mandare in campo capitan Gigli nel momento più difficile. «E’ una scelta che voglio condividere con il mio staff. Il risultato ci ha dato ragione e la scelta ci premia. Abbiamo deciso di fare così per spostare Carenza da 3 e avere più peso a rimbalzo. In caso di tiri sbagliati». Una mossa che è andata benissimo, in una partita complessivamente gestita al meglio: 4 uomini in doppia cifra, ovvero Carenza (12), Jones (18), Tomasini (17) e il top scorer Casini con 19.«Devo elogiare la prova di carattere dei miei ragazzi - ha detto Rossi - soprattutto sul -6 a poco più di 2minuti dalla fine. Sono stati lucidi continuando a costruire tiri aperti anche perché dovevamo tirare nella migliore maniera possibile. In settimana avevo chiesto alla squadra 2 cose: controllare dei rimbalzi e limitare le palle perse. Ci siamo riusciti abbastanza bene, anche se forse abbiamo fatto un passo indietro a livello mentale su alcune situazioni difensive, ad esempio su Fabi: gli abbiamo lasciato troppi spazi in una fase importante della partita. Dobbiamo ritornare sulla retta via». Rossi ha poi elogiato i suoi giocatori per le singole prestazioni, spiegando anche la questione fisica di Angelo Gigli. «Nel finale era felicissimo – ha detto il coach – anche se aveva preso una brutta botta. Per quanto riguarda la sua situazione dovremo vivere alla giornata, cercando di capire come sta e senza sfruttare troppo il suo fisico». Poche parole da parte dell’ex coach della Virtus Rieti, Franco Gramenzi, oggi a Latina. Nell’aprire il suo intervento ha chiarito l’alterco finale con gli arbitri: «La protesta viene fuori per una serie di chiamate dubbie, in particolare all’ultima azione su Carlson. C’era fallo e bisogna avere il coraggio di fischiarlo, perché poteva essere l’azione del pareggio».Nell’analizzare la gara Gramenzi ha parlato anche della mossa di Rossi che ha messo in campo Gigli nel momento cruciale: «Un giocatore esperto come Gigli a fine partita dà sempre qualcosa in più, sa dove e come mettersi. Per quanto riguarda il resto, va detto che da parte di Rieti ci sono stati tutti, anche se non si sono allenati in settimana. Noi purtroppo non abbiamo avuto Baldassarre per la seconda partita consecutiva. Devo comunque fare i complimenti agli avversari per come hanno giocato e affrontato la gara».