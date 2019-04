RIETI - E’ festa grande al PalaSojourner per la prima, storica vittoria della Zeus Rieti nei play off di serie A2. Un successo arrivato alla fine di una partita vietata ai deboli di cuore, con il canestro della vittoria arrivato con un tiro a fil di sirena di Antino Jackson.



Una prodezza che ha fatto esplodere il popolo amarantoceleste che si era radunato già un’ora prima della gara sui gradoni dell’impianto reatino. Da brividi il pregara, con una splendida coreografia della curva, arricchita dalle luci spente al momento della presentazione, con lo speaker che ha introdotto i reatini ricordando i 13 anni di attesa dall’ultimo play off di A2. Un momento in cui il patron Giuseppe Cattani si è commosso fino alla lacrime.

«Queste sono partite bellissime – dice il presidente – perché i play off sono bellissimi. Era il nostro esordio, soffertissimo come sapevamo perché loro sono una signora squadra, con giocatori talentuosi che ci mettono in difficoltà». Impossibile non parlare del tiro di Jackson e della tripla che ha fatto vincere la partita. «Io ero sicuro, con un po’ di presunzione, che avremmo messo dentro l’ultimo tiro. Sono contentissimo che lo abbia fatto Antino, un ragazzo disponibile, che porta allegria. Si è visto da come ha caricato il pubblico alla fine e da come ha festeggiato». Alla fine della gara l’americano è corso ad abbracciare il presidente e, ridendo, ha fatto il gesto dei soldi. Proprio su quel festeggiamento particolare Cattani racconta: «Con loro io faccio le scommesse sui tiri. Io contro di lui qualche sera fa avevo vinto la sfida ai liberi 5 a 3 e lui aveva pagato. Certo, poi ha continuato a tirare e ha fatto 100 su 100, ma è un dettaglio».

ROSSI PENSA A GARA 2

Il coach Alessandro Rossi è arrivato in sala stampa apparentemente molto tranquillo, ma chiaramente carico di adrenalina. «Siamo molto contenti soprattutto per il risultato e per aver mandato a casa la gente con una bella sensazione, sia alla fine, sia durante la gara. Giocavamo contro una squadra molto buona. Gara da play off, che abbiamo giocato bene. Peccato aver gestito male quando eravamo avanti di 8 e abbiamo perso alcuni palloni che hanno consentito loro di rientrare in partita. Bravi i ragazzi per il grande spirito dimostrato e per il fatto che non hanno mai abbassato la testa». Anche il coach ha voluto celebrare la prestazione di Antino Jackson e il tiro della vittoria.

«Sono contento per Antino – ha detto - perché è un grande ragazzo, generoso, che sta lavorando in maniera durissima. Ha grandi qualità, ha un po’ di inesperienza e soffre eventi negativi. Deve lavorare su questo e stasera è stato bravo a reagire all’errore. E’ una serie lunghissima, ci è andata bene e dobbiamo ricaricare subito le pile in vista di martedì: Forlì ha assaggiato la possibilità di vincere qui e ci proverà in gara 2».

IL COACH OSPITE NICOLA

Anche il coach avversario, Marcelo Nicola, si concentra sulla partita di martedì: «E’ stata una partita vera, da play off. Bello spettacolo per il pubblico che ha visto due squadre che si sono battute alla pari. Partita decisa da episodi: se concediamo 14 rimbalzi in attacco difficile arrivare a fine gara avanti, con rotazioni corte. Penalizzati da energia fisica alla fine: faccio i complimenti alla mia squadra perché abbiamo lottato fino alla fine. E’ solo gara 1, si gioca martedì e speriamo di recuperare le energie e di mettere la stessa voglia di lottare e di combattere. Non mi preoccupa la limitatezza delle rotazioni, ora cerchiamo di mettere tutta la voglia che abbiamo».



