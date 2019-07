RIETI - La Lega Nazionale Pallacanestro in coordinamento con Settore Agonistico della Fip, ha reso i calendari del prossimo campionato di Serie A2 Old Wild West, torneo che vedrà per il quinto anno consecutivo la Zeus Npc Rieti ai nastri di partenza. Saranno tredici le avversarie dei reatini, pronti a darsi battaglia a partire da domenica 6 ottobre, quando a Rieti farà vista la Napoli di Roderick. Prima trasferta a Treviglio.



IL CALENDARIO

I giornata (andata 6/10, ritorno 22/12): Rieti-Napoli

II (13/10, 29/12): Treviglio-Rieti

III (20/10, 05/01): Rieti-Tortona

IV (27/10, 12/01): Capo D'Orlando-Rieti

V (30/10, 16/01): Rieti-Latina

VI (03/11, 19/01): Bergamo-Rieti

VII (10/11, 25/01): Rieti-Eurobasket Roma

VIII (17/11,02/02): Rieti-Biella

IX (20/11, 05/02): Scafati-Rieti

X (24/11, 09/02): Rieti-Torino

XI (01/12, 16/02): Agrigento-Rieti

