Ultimo aggiornamento: 23:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - In forse la disputa della partita del campionato di serie A2 di basket tra Junior Casale e Zeus e Npc Rieti, in programma domenica 8 febbraio a Casale a porte chiuse."Zeus Energy Group Rieti - si legge in una nota della società - informa che, a seguito dell'emergenza legata al Coronavirus ed in mancanza di informazioni certe e complete, ha richiesto alla società Junior Casale, lo spostamento della partita in programma domenica 8 marzo alle ore 18. La società piemontese, sollecitata anche dalla Lnp, ha accettato la richiesta di spostamento. Entrambe le società sono in attesa di una risposta da parte della Fip per riprogrammare il match a domenica 15 marzo alle ore 18 nella speranza che per tale data si abbia un quadro più chiaro della situazione. Nel frattempo si ringraziano la società Junior Casale ed il suo Presidente Dott. Giancarlo Cerutti per la disponibilità dimostrata".