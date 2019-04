LA PARTITA

RIETI - Quaranta minuti per il futuro. Sono quelli che sta giocando la Zeus Rieti a Treviglio, nell’ultima giornata di campionato che servirà a definire la griglia dei play off. Serata di verdetti, con gli uomini di coach Alessandro Rossi che hanno bisogno di una vittoria per conquistare il terzo posto complessivo, ovvero il secondo in griglia play off, che vale tantissimo perché consente di avere il fattore campo a favore e di giocare l’eventuale bella in casa.In caso di sconfitta a Treviglio, solo una vittoria di Biella a Casale Monferrato terrebbe Rieti nella parte alta della griglia, altrimenti la Npc sprofonderebbe al sesto posto, quinto in griglia play off, con il fattore campo a sfavore. Conti solo virtuali, visto che quelli reali si potranno fare solo intorno alle 22.30. Ora si va in campo, con Rieti decisa a vincere contro una Treviglio che va in campo senza la stella Andrea Pecchia. Questi i quintetti in campoReati, Caroti, Nikolic, Roberts, BorraJackson, Tomasini, Toscano, Jones, Vilderasi lotta su ogni pallone e Treviglio accorcia con Caroti sul 26-32 dopo un canestro di Toscano. Ad allungare ancora per Rieti è Carenza con la tripla del 26-35 a 3’30 dalla fine del periodo. D’Almeida trova il fallo di Casini che lo manda in lunetta ma fa 0/2. Passa un minuto senza canestri e D’Almeida si ripresenta in lunetta dove fa 2/2 per il 28-35 a 2’40 dalla fine. A rimettere Rieti in doppia cifra di vantaggio è Toscano con la tripla che vale il 28-38 a 1’20 dall’intervallo lungo. Treviglio perde palla sulla successiva azione d’attacco e Tomasini segna il suo decimo punto che vale il 28-40 a meno di 1’ dalla fine. D’Almeida sul capovolgimento di fronte trova un gran canestro per il 30-40 con il quale si va al riposo lungo.al rientro Rossi prova un quintetto sperimentale, con Jackson e Bonacini, Casini, carenza e Nikolic. Formazione che non regge l’impatto dei padroni di casa che piazzano un parziale di 10-0 in 4’. Dopo il 4-0 di parziale in 1’30 il coach reatino chiama subito time out sul 14-27. Al rientro Rieti non segna e Borra trova il 6-0 che vale il 16-27 a 7’30 dall’intervallo lungo. Rieti va in difficoltà, Jackson serve D’Almeida che segna, poi Treviglio ruba palla e Borra schiaccia il 10-0 di parziale che vale il 20-27 a 6’10 dalla fine del secondo periodo. A far ripartire Rieti è Toscano con la tripla del 20-30, al quale replica Reati in penetrazione per il 22-30 a 5’ dalla fine del periodo.Rieti tiene bene in difesa, Treviglio trova una tripla con Roberts, ma replica subito Jones con la sua terza tripla che vale il 15-6, arrotondato poi in 17-6 da Jackson penetrazione. Per muovere il tabellino dei padroni di casa servono due liberi di Caroti che porta i suoi sull’8-17. Non si ferma Bobby Jones che infila la sua quarta tripla (su 5 tentativi) e fa volare Rieti sul 20-8 a 2’30 dalla fine del primo periodo. Treviglio non trova la via del canestro, Tomasini segna il 22-8, poi Jones ruba palla e serve ancora Tomasini che trova un altro canestro con fallo per un 2+1 che vale il 25-8 Rieti a 1’20 dalla fine. I padroni accusano il colpo e Bonacini trova in penetrazione il 27-8, prima della schiacciata di Almeyda per il 27-10 con cui si va al primo riposo.partenza a razzo di Rieti che infila due triple consecutive con Jones, poi Tomasini prende un fallo e canestro e a 7’ dalla fine del primo quarto vola sullo 0-9. A muovere il punteggio per Treviglio è Nikolic con la prima tripla del 3-9 ma, dopo un paio di azioni a vuoto, Rieti trova ancora la tripla con Toscano che vale il 3-12 sul quale Vertemati chiama time out a 5’50 dalla fine del primo periodo.